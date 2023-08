Roma, Azmoun ha firmato: arriva dal Leverkusen

L'attaccante iraniano ha firmato il contratto con la società giallorossa: arriva dai tedeschi del Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto fissato a 12.5 milioni di euro

Sardar Azmoun è un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante iraniano nella giornata di oggi, venerdì 25 agosto, ha sostenuto e superato le visite mediche e successivamente ha firmato il contratto con il club giallorosso. José Mourinho ha così il suo nuovo attaccante, in attesa di capire se potrà presto avere a disposizione anche Romelu Lukaku per cui è in corso la trattativa con il Chelsea.