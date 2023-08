Gli inglesi hanno messo sul tavolo un'offerta da 30 milioni di euro più bonus, l'Udinese chiede ancora un piccolo sforzo prima di dare il via libera definitivo al trasferimento dell'attaccante portoghese in Premier League

Quella giocata contro la Juventus, match d’esordio della Serie A 2023/2024, potrebbe essere stata l’ultima partita di Beto con la maglia dell’Udinese . L’attaccante portoghese, infatti, è molto vicino a trasferirsi all’Everton che ha offerto 30 milioni di euro più bonus . Nelle ultime ore c’è stata un’accelerata, probabilmente decisiva, nell’operazione: per arrivare alla chiusura però servirà ancora un piccolo sforzo da parte del club inglese , come da richiesta da parte dell’Udinese. Se così sarà, allora Beto – monitorato nelle scorse settimane anche dall’Inter, prima che i nerazzurri virassero su altri obiettivi – giocherà in Premier League nella prossima stagione.

I numeri di Beto con l'Udinese

Arrivato all’Udinese nell’estate del 2021 dal Portimonense, il portoghese Beto ha collezionato in totale 22 gol (11 nella Serie A 2021-2022, 10 in quella 2022-2023 e una rete in Coppa Italia) e 3 assist in 65 presenze tra tutte le competizioni con la maglia bianconera.