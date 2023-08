Pressing dei rossoblù per provare a convincere l'esterno offensivo belga, finito ai margini del progetto di Stefano Pioli (che non lo ha convocato nemmeno per la sfida contro il Torino), a trasferirsi al Bologna

Al Milan è finito ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli, tanto che l’allenatore rossonero non lo ha convocato nemmeno per la seconda gara di campionato contro il Torino. Alexis Saelemaekers potrebbe cambiare maglia in questi ultimi giorni di mercato e nel suo futuro potrebbe esserci ancora la Serie A. Sull’esterno belga classe 1999 c’è infatti il forte pressing del Bologna : tentativo concreto in corso, seppur non facile visti i costi che avrebbe l’operazione. I rossoblù comunque stanno provando a convincere Saelemaekers – che nei giorni scorsi ha avuto dei contatti anche con il Betis – a lasciare il Milan.

I numeri di Saelemaekers con il Milan

Arrivato al Milan a gennaio 2020 dall’Anderlecht, Saelemaekers è riuscito a ritagliarsi il suo spazio come esterno offensivo di destra nel 4-2-3-1 di Pioli, anche se è stato impiegato anche in altre posizioni. Ha indossato la maglia rossonera in 140 partite, con 10 gol e 14 assist; nell’ultima stagione è stato impiegato tra tutte le competizioni, in 39 occasioni (4 gol, due in Serie A e due in Champions League).