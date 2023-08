Dopo l'addio all'Italia Roberto Mancini sta per iniziare l'ennesima avventura della sua carriera. Lo aspetta un'altra nazionale, quella dell'Arabia Saudita, pronta ad affidare all'allenatore jesino la guida di una squadra che proverà a vincere la Coppa d'Asia il prossimo febbraio. Domani, lunedì 28 agosto, Mancini sarà a Riad per firmare il contratto fino al 2027 e potrebbe già essere presentato. Nello staff dovrebbero esserci buona parte dei suoi uomini più fidati già avuti nell'esperienza in azzurro, anche se tutti devono ancora firmare (Salsano, Lombardo, Battara, Scanavino, Donatelli e Gagliardi), molto probabilmente anche Gabriele Oriali. Match analyst sarà Simone Contran.

Contratto fino al 2027, esordio con Costa Rica

Come detto l'ormai ex ct azzurro firmerà un contratto di quattro anni, fino al 2027. L'esordio sarà a Newcastle, in un'amichevole contro Costa Rica in programma l'8 settembre. Sempre al St. James's Park, stadio dei Magpies di proprietà del fondo saudita Pif, guiderà i "Green Falcons" il 12 settembre contro la Corea del Sud. A novembre si inizierà poi a fare sul serio con le qualificazioni al Mondiale 2026. L'Arabia Saudita dovrà vedersela nel girone con Giordania, Tagikistan e una tra Cambogia e Pakistan. Ma il primo obiettivo sarà la Coppa d'Asia, in programma dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024. L'Arabia è stata sorteggiata nel gruppo F con Thailandia, Kirghizistan e Oman.

I motivi dell'addio all'Italia e il botta e risposta con Gravina

Mancini aveva spiegato sulle pagine de La Repubblica i motivi che lo avevano portato alle dimissioni da ct azzurro. "Ho cercato più volte di parlare con Gravina. Gli ho spiegato che in questi mesi mi doveva dare tranquillità, lui non l’ha fatto e io mi sono dimesso. Era da un po’ di tempo che lui pensava cose opposte alle mie". Una decisione su cui, come ha ammesso l'ex allenatore di Inter e Manchester City, ha pesato la riorganizzazione in seno allo staff tecnico della Nazionale: "Si è mai visto un presidente federale che cambia lo staff di un ct? Gravina è da un anno che voleva rivoluzionarlo, io gli ho fatto capire che non poteva, che al massimo poteva inserire un paio di figure in più, ma che non poteva privarmi di un gruppo di lavoro che funzionava e che ha vinto l’Europeo. Semmai sono io che potevo sostituire un membro dello staff...", aveva puntualizzato nell'intervista a Enrico Currò. Tra le motiviazioni anche la clausola di esonero in caso di mancata qualificazione a Euro 2024 prevista all'interno del suo contratto e che l'ex ct della Nazionale avrebbe voluto fosse eliminata: "Avrebbe potuto essere un segnale. Lo avevo chiesto per lavorare tranquillo in questi mesi". Dichiarazioni a cui Gravina, che nel frattempo ha ingaggiato Spalletti al suo posto, ha risposto così: "Sono state parole sconfortanti, inappropriate e offensive nei miei confronti - ha detto il presidente della Figc al Corriere della Sera -. Ci sono rimasto male, avevamo un rapporto di amicizia e professionalità, non ho mai fatto invasioni di campo, non ho mai chiesto la formazione. Non mi meritavo parole così. Solo Evani era uscito. Recentemente gli avevamo rinforzato il gruppo con Barzagli e Gagliardi indicati da lui".