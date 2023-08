La nuova coppia d'attacco della Roma, tandem sfiorato già l'anno scorso all'Inter. Ma nel 2019 i due sono stati oggetto di uno scambio di mercato, a un passo dall'andare in porto. Lukaku sarebbe dovuto finire alla Juve, Dybala al Manchester United. Ma poi... i retroscena di quella trattativa CALCIOMERCATO: NEWS E TRATTATIVE LIVE

Dybala e Lukaku. La coppia dei sogni dei tifosi romanisti, loro due che in passato si sono già sfiorati. C'è un momento, infatti, in cui i loro nomi sono stati accostati uno all'altro, anche se erano in viaggio verso strade opposte. Lukaku verso la Juventus, Dybala verso il Manchester United. Uno scambio di mercato saltato all'ultimo momento...

La ricostruzione: accordo Juve-Man United Il tempo va indietro all’estate 2019, gli ultimi giorni di luglio e i primi di agosto. È ‘Big Rom’ l’uomo al centro del mercato, bramato dalla nuova Inter di Antonio Conte e poi messo nel mirino dalla dirigenza della Juve. Il Manchester United ha fissato il prezzo in circa 75 milioni di pound, i bianconeri decidono di imbastire uno scambio con Paulo Dybala – ai Red Devils farebbe comodo un trequartista – per regalare un nuovo centravanti a Sarri da affiancare a Cristiano Ronaldo (trattativa per certi versi simile a quella vista quest’estate con il Chelsea, con Vlahovic coinvolto per fare eventualmente il tragitto opposto). La Joya viene valutata 100 milioni e alla Juventus spetta, dunque, anche un conguaglio di circa 15 milioni. L’accordo tra i club c’è, il sorpasso sull’Inter sembra definitivo. approfondimento Lukaku ritrova Mou? I suoi numeri col portoghese

Dybala fa saltare il banco Le due società lavorano sugli ultimi dettagli, l’intesa tra la Juve e Lukaku è totale. Nell’affare rischia di entrare Manduzkic (negoziazione a parte ma legata al buon esito dello scambio), con destinazione Manchester, ma c’è un intoppo a frenare il tutto: lo United non riesce ad accontentare le alte richieste di ingaggio di Dybala né ad accordarsi sulla commissione per l’agente e lo scambio, in poche ore, si blocca lì. In realtà la Joya non è mai stato veramente convinto di lasciare il bianconero e volare a Old Trafford. Pochi giorni dopo, il 9 agosto, l’Inter ufficializza l’acquisto di Lukaku per 74 milioni comprensivi di bonus, mentre Dybala segna in amichevole e mostra la maglia col suo nome a sottolineare il valore della sua permanenza, scena ripetuta in estate da Vlahovic. vedi anche Vlahovic, Lukaku e il gesto come Dybala nel 2019

Promessi sposi all'Inter "Fu a causa di Dybala che l’affare non si concretizzò" avrebbe poi confermato l’agente Pastorello. Semplicemente uno scambio mancato o un po’ di amaro in bocca per come è andata a finire? "Nessun rimpianto", a sentire le parole di Fabio Paratici nella sua conferenza stampa di addio alla Juve, stesse parole ribadite nel corso dell’ultima stagione da Beppe Marotta. Perché Dybala e Lukaku potevano essere coppia un anno fa, all'Inter. Il belga è poi effettivamente tornato in nerazzurro, di fatto interrompendo la corte all’argentino che poi scelse la Capitale. La coppia ideale, due promessi sposi che fin qui si sono solo sfiorati. Ora questo matrimonio s'ha da fare. Anzi, si farà. A Roma. approfondimento Condò: "Lukaku partner perfetto per Dybala"