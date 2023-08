Si muove il mercato in uscita dei rossoneri: Saelemaekers ha dato l'ok al trasferimento al Bologna che adesso lavora per raggiungere l'intesa – che potrebbe arrivare già in giornata – con il Milan. Il Torino, invece, pensa a Origi per l'attacco CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Potrebbe esserci ancora la Serie A nel futuro di Alexis Saelemaekers. L’esterno offensivo classe 1999, finito ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli che non lo ha convocato per le prime due gare di campionato, ha dato l’ok al trasferimento al Bologna, club che lo corteggiava da diversi giorni. Sull’esterno del Milan, ricordiamo, c’è stato anche l’interessamento del Betis, ma il calciatore ha preferito rimanere in Italia accettando la destinazione rossoblù: segnale che avvicina di molto la chiusura dell’affare che potrebbe arrivare a breve.

Si lavora all'intesa Milan-Bologna Toccherà adesso a Milan e Bologna trovare l’intesa per il trasferimento di Saelemaekers. Il club rossoblù spera di riuscire a chiudere l’operazione già in giornata: al momento c’è distanza sulla formula dell’affare, con il Bologna che vuole il prestito con diritto di riscatto, mentre il Milan è in attesa di una proposta a titolo definitivo.

Il Torino pensa a Origi per l'attacco Quella di Saelemaekers potrebbe non essere l’unica uscita del Milan in questi ultimi giorni di mercato. Il Torino infatti sta valutando la possibilità di arrivare a Divock Origi, attaccante anche lui fuori dal progetto Milan (e non convocato da Pioli nelle prime due di campionato) e che è nel mirino anche di alcuni club di Premier. Valutazioni in corso da parte del club granata che pensa dunque all’ex Liverpool per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.