I rossoneri lavorano per piazzare il colpo Taremi: il Porto continua a chiedere 25 milioni, ma il Milan – che prepara un'offerta più bassa, inferiore ai 20 milioni – spera che il club portoghesi accetti per non correre il rischio di perdere l'iraniano a zero tra un anno

Il Milan non molla Mehdi Taremi e proverà fino all’ultimo minuto disponibile a strapparlo al Porto, in quello che potrebbe essere un vero e proprio braccio di ferro di fine mercato. Questo perché l’attaccante iraniano è in scadenza di contratto nel 2024 e, nonostante al momento il Porto continui a ribadire di non voler accettare offerte inferiori ai 25 milioni di euro, il rischio di poterlo perdere a zero c’è. Il Milan sta mantenendo attivo un filo diretto con gli agenti del calciatore e sta preparando un’offerta finale che sarà comunque più bassa rispetto ai 25 richiesti dal Porto, sicuramente sotto i 20 milioni di euro.