Quando finisce il calciomercato in Italia, in Europa e nel mondo

L'ultimo giorno di calciomercato si avvicina. In Italia e negli altri principali campionati europei ci sarà tempo fino al 1° settembre, con alcune piccole variazioni sull'orario da Paese a Paese. Resterà ancora aperta, invece, la finestra in Arabia Saudita, con tutte le tentazioni che ne potrebbero derivare... Su Sky Sport 24 e Calciomercato L'Originale il racconto in diretta dell'ultimo giorno di trattative

Dopo un’intensissima estate di mercato, si avvicina il momento del gong: il fatidico ultimo giorno di mercato , contraddistinto spesso da affari dell’ultimo minuto, riusciti o magari sfumati per una questione di secondi. Ecco: in Italia la “deadline” è fissata per venerdì 1° settembre alle 20. Dopo quell’ora, le porte del mercato si chiuderanno e resteranno aperte solo per gli svincolati. E, per qualche ora, anche in alcuni degli altri principali campionati europei. Ma vediamo esattamente come funziona, e come seguire l’ultima giornata di mercato su Sky.

Come di consueto, l'ultima giornata di calciomercato sarà seguita minuto per minuto con gli aggiornamenti durante le edizioni del Tg di Sky Sport 24 con collegamenti live a partire dalle 12 dall'Hotel Sheraton di Milano , sede del calciomercato estivo, dove tra gli altri Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti racconteranno l'evolversi di tutte le trattative in essere. Sempre su Sky Sport 24, approfondimenti continui nel corso della giornata, fino all’ appuntamento alle 19.30 con Calciomercato L’Originale, che seguirà in diretta l’ultima mezz’ora di trattative , con le analisi degli ospiti di Alessandro Bonan fino alle 20.30 e poi, di nuovo, dalle 22.45 a mezzanotte, per il post partita di Roma-Milan .

La chiusura in Italia, in Europa e nel mondo

Per quanto riguarda i top 5 campionati europei (Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1), è stata confermata la decisione presa nelle ultime stagioni di “armonizzare” almeno la data di chiusura del calciomercato, che sarà per tutti il 1° settembre. Tuttavia, saranno gli orari a variare leggermente. Se, come detto, in Italia la chiusura è fissata per le ore 20, in Inghilterra (Premier League) e Spagna (Liga) chiuderà alle 22, mentre in Francia (Ligue 1) proseguirà fino alle 23. Chiude in “anticipo”, invece, il mercato della Bundesliga, in Germania, alle ore 18.

Attenzione al mercato arabo

Stop alle trattative il 1° settembre anche in Portogallo, Olanda, Austria, Danimarca, mentre il Belgio terrà aperta la sua finestra fino al 6 settembre. In Svizzera chiuderà il 7, in Croazia e Repubblica Ceca l’8, in Grecia l’11, in Turchia addirittura il 15 settembre. Attenzione, poi, al mercato arabo, che ha già movimentato parecchio questa sessione: i club europei dovranno considerare che le “tentazioni” derivanti dalla Saudi Pro League proseguiranno fino al 7 settembre. Entro quella data i club europei potranno continuare a cedere i loro giocatori alle squadre saudite, ma non potranno "rimediare" fino all'apertura del mercato invernale di gennaio 2024. Mercato già chiuso da tempo, invece, in Argentina (dal 17 agosto), Brasile e Stati Uniti (2 agosto).

I tempi per gli svincolati

Tempistiche diverse per i giocatori che si svincolano entro la fine delle finestre di mercato: chi si svincola entro la fine del mercato estivo può essere tesserato "in deroga" dal 2 settembre al 13 dicembre 2023. Le società possono tesserare un massimo di 2 giocatori con questa modalità.