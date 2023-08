L'Atalanta in pressing su Buongiorno, Toro su Tanganga

Ma gli affari tra Torino e Atalanta non dovrebbero fermarsi a Zapata e Soppy, vicini a percorrere la strada granata. Percorso inverso potrebbe infatti farlo Alessandro Buongiorno: l’Atalanta è in forte pressing per riuscire ad arrivare al difensore classe 1999 e in queste ore sta aumentando l’ottimismo per il buon esito dell’operazione. Per questo i granata sono al lavoro col Tottenham per Japhet Tanganga, 24enne difensore inglese degli Spurs: il Toro sta provando a chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto.