Dopo la bella vittoria in campionato contro l'Atalanta, il Frosinone cavalca l'entusiasmo e dopo gli acquisti di Kaio Jorge e Soulé, mette a segno un vero e proprio colpo di mercato. Di Francesco pesca ancora in Brasile e, infatti, arriva dal Real Madrid il talento Reinier Jesus Carvalho , trequartista classe 2002 di grande prospettiva. Infatti, le merengues hanno accettato questo trasferimento trattandosi di un prestito secco. Il giocatore aveva concluso la passata stagione giocando sempre nella Liga ma in prestito con la maglia del Girona collezionando 18 presenze e 2 gol

Chi è Reinier, il talento che ricorda Kakà

Trequartista cresciuto nel Flamengo proprio con la squadra rossonera ha esordito tra i grandi il 1º agosto 2019 disputando l'incontro di Copa Libertadores vinto 2-0 contro l'Emelec. Al termine della sua prima stagione da professionista contribuisce con 6 reti alla conquista della Copa Libertadores e del Brasileirao. Ha giocato in tutte le selezioni giovanili della Seleçao e nel 2021 (Tokyo 2020) si è laureato campione olimpico con la maglia verdeoro. Il Real Madrid lo acquista nel gennaio 2020 e lo inserisce nella seconda squadra, il Castilla. Alla fine della stagione viene girato in prestito (biennale) al Borussia Dortmund. Nel biennio tedesco gioca un totale di 39 partite (1 gol e 1 assist) in tutte le competizioni, numeri che non convincono il Dortmund a riscattarlo. Come detto, nella scorsa stagione le merengues lo hanno mandato in prestito al Girona. Ora inizierà l'avventura con il Frosinone. E' considerato un trequartista anche se può anche agire come attaccante esterno, per caratteristiche fisiche ricorda, con le dovute proporzioni, Ricardo Kakà. Una curiosità: è il figlio di Mauro Brasilia, campione del mondo di calcio a 5 con la Seleçao nel 1985.