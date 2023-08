Calciomercato

Il Napoli ufficializza Lindstrom dall'Eintracht (contratto fino al 2028). Ancora un colpo del Frosinone e ancora dalla Juve: dopo Soulé, è ufficiale anche Kaio Jorge. Rinforzo in difesa per il Cagliari: dal Clermont ecco Wieteska. Per lui contratto fino al 2027. Berisha è dell'Empoli: fatta con il Torino. Ritorno in casa Genoa: dal Venezia arriva Haps. Oudin torna al Lecce a titolo definitivo. Di seguito tutti gli acquisti ufficiali in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE