Bonucci va all'Union Berlino: domani le visite

Il difensore ha accettato la proposta del club tedesco che il prossimo anno giocherà in Champions: è atteso nelle prossime ore in Germania e domani sosterrà le visite mediche. La Juventus pagherà una parte dell'ingaggio

Leonardo Bonucci si appresta a vivere la sua prima esperienza all’estero in carriera. Il difensore classe 1987 – finito ai margini del progetto Juventus – nella prossima stagione giocherà infatti in Bundesliga, all’Union Berlino. Bonucci ha dato proprio nelle ultime ore l’ok definitivo al trasferimento in Germania dove è atteso nelle prossime ore: nella giornata di domani, venerdì 1° settembre, il difensore si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto che potrebbe essere di un anno con opzione per quella successiva.