Inter, contatti in corso per Klaassen dell'Ajax

Contatti in corso per il centrocampista classe '93 dell'Ajax: l'Inter lo acquisterebbe a parametro zero, con gli agenti che sono al lavoro per capire se i biancorossi sono disposti ad aprire a questa soluzione. Proposti anche Van de Beek e Ndombele. Marotta: "Un nuovo centrocampista? Siamo contenti della rosa, ma abbiamo l'obbligo di cogliere le opportunità. Penso che qualcosa faremo, sono ottimista"

Potrebbe essere Davy Klaassen l'ultimo rinforzo di calciomercato dell' Inter . Contatti in corso con il centrocampista olandese classe '93 dell'Ajax: i nerazzurri lo prenderebbero a parametro zero (è in scadenza nel 2024), gli agenti sono al lavoro per capire se i biancorossi sono disposti ad aprire a questa soluzione nei confronti di un giocatore che ha dato tanto al club (321 presenze, 93 gol e 50 assist). L'Ajax giovedì sera ha eliminato il Ludogorets nei playoff di Europa League, con Klaassen che è entrato nel secondo tempo. Gli altri nomi proposti sono quelli di Van de Beek del Manchester United e Tanguy Ndombele del Tottenham .

Marotta: "Un nuovo centrocampista? Qualcosa faremo, sono ottimista"

A margine dei sorteggi di Champions League, con l'Inter che dovrà vedersela con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad nel gruppo D, Giuseppe Marotta ha parlato del possibile arrivo di un centrocampista: "Siamo contenti della rosa, ma abbiamo l'obbligo di cogliere le opportunità in base alle nostre disponibilità, non è facile. Comunque, mancano ancora 24 ore e poco fa ho parlato con Ausilio di cose concrete. Non voglio illudere troppo e disilludere quei giocatori che sono stati contattati in queste ore. Penso che comunque qualcosa arriveremo a fare, sono ottimista. Siamo tutti contenti e vogliamo puntellare ancora con un giocatore con caratteristiche non presenti in rosa".