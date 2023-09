Rinforzo last minute per i nerazzurri che hanno chiuso per l'arrivo di Klaassen, centrocampista che l'Ajax ha liberato a parametro zero nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Il centrocampista olandese classe 1993 firmerà un contratto biennale con l'Inter: è già a Milano per le visite mediche

