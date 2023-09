"Nell'estate in cui il mercato chiudeva a metà agosto, ricevetti una proposta da 100 milioni per Milinkovic da una squadra italiana, ma non dirò il nome", così Claudio Lotito a Radio Lega Serie A. Record di abbonati della sua gestione, e sul nuovo stadio idee chiare: "Impianto adeguato alle esigenze dei tifosi"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, nel corso di una intervista a Radio Lega Serie A, è tornato sull’addio di Milinkovic Savic facendo una rivelazione: "Per lui non abbiamo mai ricevuto offerte concrete da top club, l'unica vera fu da parte di una squadra italiana, di cui non farò il nome, che offrì oltre 100 milioni di euro. Io declinai l'offerta perché avevo preso l'impegno con Inzaghi e inoltre non avremmo fatto in tempo a sostituire Sergej, dato che quell'estate il calciomercato chiudeva a metà agosto". Il mercato della Lazio ("101 milioni spesi", sottolinea il patron) è stato fatto con un occhio al futuro: "Abbiamo investito in giocatori di qualità, ma soprattutto di prospettiva, che sotto la regia del nostro allenatore (Sarri, ndr), un maestro di calcio, speriamo possano migliorare. Abbiamo una rosa per competere in campionato e in Champions".