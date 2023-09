Finisce dopo 11 stagioni l'avventura del centrocampista italiano al Psg: l'ex Pescara vola in Qatar dopo la firma con l'Al-Arabi. Nelle casse dei francesi vanno 45 milioni di euro, con Verratti che ha parlato ai canali ufficiali dei parigini: "Un onore aver avuto la possibilità di indossare questi colori per oltre dieci anni" CALCIOMERCATO, ACQUISTI E CESSIONI UFFICIALI ALL'ESTERO

Marco Verratti è un nuovo giocatore dell'Al-Arabi. Dopo settimane di trattative, il centrocampista, rimasto fuori dal progetto del Psg e della nuova Nazionale di Luciano Spalletti, continuerà la sua carriera in Qatar. Dopo 11 stagioni, Verratti saluta Parigi: accordo sulla base di un trasferimento da 45 milioni di euro. Per lui ingaggio più che raddoppiato rispetto ai 14 percepiti al Psg, con il giocatore che ha parlato ai canali ufficiali del club parigino: "Un orgoglio aver avuto la possibilità di indossare i colori del Psg per oltre dieci anni, lavorando al fianco di tanti grandi giocatori e vincere 30 trofei".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Al-Khelaïfi: "Farà sempre parte del Psg" Dichiarazioni anche da parte del presidente Al-Khelaïfi: "Marco rimarrà per sempre legato al Paris Saint-Germain. Ha giocato un ruolo importante nella nostra grande storia. Non dimenticherò mai il suo arrivo nel 2012 all'età di 19 anni. Da allora è sempre stato al fianco del club, mettendo il cuore in campo e realizzando con noi grandi cose. Vorrei ringraziare sinceramente Marco e la sua famiglia a nome di tutti coloro che sono legati al Paris Saint-Germain. Farà sempre parte del club. Gli auguriamo il meglio per questa nuova avventura".

I numeri di Verratti al Psg No a diverse proposte dall'Arabia e un rapporto mai sbocciato con Luis Enrique. L'approdo dell'allenatore spagnolo sulla panchina del club parigino ha messo l'ex-Pescara ai margini del club. Convocato per la tourneé estiva, da inizio stagione non è mai sceso in campo: aspetto che a Verratti è costato anche il posto in Nazionale. La parentesi parigina del classe 1992 termina dunque qui: per lui in bacheca 9 campionati e Supercoppe, oltre a 6 Coppe di Francia e Coppe de la Ligue.