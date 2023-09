"Il nostro obiettivo in questa edizione di Champions League? Magari ripetere quanto fatto l'anno scorso e migliorare. Siamo già contenti di essere protagonisti anche in questa Champions League, vogliamo onorare la nostra presenza nel migliore dei modi perché il nostro blasone lo richiede, provando a vincere il nostro girone". Lo dice l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, prima dell'esordio dell'Inter in questa Champions League a San Sebastian contro la Real Sociedad. Sulla crescita di Inzaghi spiega: "Questa Inter è un modello nato alcuni anni fa quando quasi nessuno aveva giocato in Champions -aggiunge l'amministratore delegato nerazzurro-. Adesso c'è la sicurezza, la certezza, un grande senso di appartenenza, tanti motivi per vedere un cammino pieno di sole". Infine sul rinnovo di Lautaro spiega: "La società durante la stagione affronta questi discorsi con i giocatori, consapevoli che questi ragazzi vogliono rimanere con noi, hanno un forte senso di appartenenza che ci rende felice. A tempo debito analizzeremo anche i contenuti economici e le durate".