Il Tottenham pensa già al futuro e ingaggia il giovanissimo difensore croato, che però non potrà vestire la maglia degli Spurs prima del 2025. Dopo l'uscita del Regno Unito dalla UE, infatti, i club britannici non possono prendere minorenni dall'estero

Un colpo in prospettiva, guardando al futuro, e non è nemmeno un futuro così prossimo. Il Tottenham ha ufficializzato l'ingaggio di Luka Vuskovic , difensore croato talento dell'Hajduk Spalato. Il ragazzo, appena 16enne, potrà vestire però la maglia degli Spurs solo nel 2025 , quando avrà compiuto i 18 anni.

In Premier solo a 18 anni: perché

Non potrà fare altrettanto in Premier, dove non potrà mettere piede prima dei prossimi due anni a causa di una norma Fifa. Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, infatti, i club britannici non possono più ingaggiare giocatori dall’estero finché questi non abbiano compiuto i 18 anni di età. E Vuskovic li festeggerà il 24 febbraio 2025. Potrà recuperare con calma: l’accordo con gli Spurs lo legherà al Tottenham fino al 2030.