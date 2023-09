Tutto fatto per il ritorno in Italia dell'argentino. Il Papu, dopo due stagioni e mezzo al Siviglia, ha trovato l'accordo con il Monza di Adriano Galliani. Per lui contratto fino a giugno e arrivo previsto nella mattinata di venerdì 29 settembre TUTTI I MIGLIORI SVINCOLATI

Ci sarà ancora l'Italia nel futuro del Papu Gomez. Dopo le sei stagioni e mezzo vissute in maglia Atalanta, l'argentino è pronto a essere nuovamente protagonista in Serie A con il Monza pronto ad accoglierlo. Affare ai dettagli per il ritorno dell'ex nerazzurro, atteso a Milano nella mattinata di venerdì 29 settembre.

©IPA/Fotogramma

Monza-Gomez, è fatta Il Monza mette mano al mercato degli svincolati facendo di necessità virtù, dopo il ko di Caprari per via della lesione al crociato che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. Rimasto svincolato dal Siviglia, la sua esperienza in Spagna è stata a fasi alterne. Se le prime due stagioni possono essere catalogate alla voce positive, l'ultima, per via anche di qualche problema fisico di troppo, è stata al di sotto delle aspettative. Nonostante tutto, in bacheca il papu mette un'Europa League (vinta ai rigori contro la Roma) e la prima edizione della Uefa-Conmebol nella finale contro gli ecuadoriani dell'Independiente del Valle.

Terza esperienza in Italia per il Papu Tre anni a Catania, prima della lunga parentesi targata Atalanta. In maglia nerazzurra 6 stagioni, prima dell'addio tra le polemiche con Gasperini nel gennaio del 2021. Un totale di 252 partite, 59 gol, la fascia di capitano e 58 assist all'Atalanta: quest'ultimo fondamentale lo piazza al primo posto di una classifica che lo vede svettare su tutti dal suo arrivo in nerazzurro nel 2014. Le sue 16 reti nella stagione 2016/2017 contribuiscono alla qualificazione in Europa League del club bergamasco e a quella successiva in Champions, dove il sogno si interrompe ai quarti contro il Psg, con Marquinhos e Choupo-Moting che nel recupero eliminano la Dea. L'ultima annata, complici i contrasti con Gasperini, viene utilizzato sempre meno fino alla decisione di cambiare aria per volare al Siviglia. Ora il ritorno in Italia, con Palladino che nel post match contro il Bologna ha confermato l'affare di mercato: "Lo aspettiamo, sono felicissimo". Il condor ha colpito ancora.