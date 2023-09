L'argentino riabbraccia la Serie A: "Sempre un piacere tornare in Italia, mi sento a casa. Fisicamente sto bene, tra una o due settimane posso essere a posto. Ho rifiutato tante offerte dall'estero, avevo promesso anni fa a Galliani di venire al Monza durante una colazione a Ibiza. Il calcio di Palladino è uno dei motivi per cui sono qui"

Papu Gomez è ufficialmente un giocatore del Monza. L'argentino si è presentato carico al suo arrivo in vista della nuova avventura: "È sempre un piacere tornare in Italia, questa è la terza volta, mi sento come a casa - ha detto il classe '88 -. Come sto? Bene bene, ho fatto il ritiro pre campionato col Siviglia, ho fatto qualche amichevole, poi non ho fatto le prime gare e ho rescisso il contratto. Sicuramente mi manca allenarmi un po' con la squadra, ma tra una o due settimane posso essere a posto".