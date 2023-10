Occhi sul campo e un interesse di mercato in casa Juventus . Ad assistere alla partita di Champions League tra Anversa e Shakhtar Donetsk , vinta 3-2 in rimonta dalla squadra ospite, c'era anche un osservatore dei bianconeri . Il motivo? Si tratta di Georgiy Sudakov , trequartista ucraino classe 2002, talento che piace a Giuntoli e uno dei nomi che il club sta seguendo da tempo. Un prospetto interessante, fresco di rinnovo contrattuale lo scorso aprile fino al 2028 con lo Shakhtar. Non c'è solo la Juve su Sudakov ma, eventuali mosse di mercato a gennaio, saranno condizionate dalle esigenze di bilancio . Ecco perché per i bianconeri potrebbe essere praticabile un'operazione in prestito, ma la società ucraina preferirebbe un affare dalla portata economica più ampia.

Debutto al Bernabeu, allenato da De Zerbi

Centrocampista offensivo nato nel 2002, emerso nel settore giovanile dello Shakhtar Donetsk dopo aver iniziato nel Metalist Kharkiv, Georgiy Sudakov si è affacciato in prima squadra dal 2020 debuttando in Champions contro il Real Madrid (storico 3-2 per gli ucraini). Il bilancio della giovanissima carriera recita 12 presenze e altrettanti assist in 75 presenze ufficiali tra competizioni nazionali e internazionali (Champions ed Europa League). Già protagonista con l’Ucraina a livello giovanile, lui che era stato capocannoniere al recente Europeo U21 con tre reti (come gli spagnoli Sergio Gomez e Abel Ruiz) arrivando fino in semifinale, Sudakov era diventato protagonista fuori dal campo a marzo 2022: una sua foto in un bunker di Kiev insieme alla moglie Lisa, sposata poche settimane prima e incinta di una bambina, aveva raccontato il dramma del popolo ucraino durante l’invasione della Russia. Era già stato allenato allo Shakhtar da De Zerbi e lanciato da Shevchenko in Nazionale, dove ha giocato regolarmente negli ultimi impegni scendendo in campo da titolare anche contro l'Italia. E ora sono in tanti a seguirlo nelle notti di Champions.