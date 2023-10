Dopo la conquista dell'ottavo Pallone d'Oro, il campione argentino ha aperto a un possibile ritorno al Barça: "Mi piacerebbe poter salutare la mia gente, è il club che amo e che amerò per sempre. Quando sono andato via è stata una sensazione strana, merito un addio diverso". E in Spagna sognano

Amore senza fine. Quella tra Lionel Messi e il Barcellona è una storia che potrebbe avere un finale diverso da quello che si è verificato. I tifosi blaugrana lo sognano da sempre, adesso a riaccendere le speranze è stato lo stesso campione argentino, che dopo la conquista dell'ottavo Pallone d'Oro ha parlato anche della squadra alla quale ha legato la maggior parte della sua carriera, scrivendo la storia. " Non avrei mai immaginato di avere questa carriera - ha detto Messi in conferenza stampa -, ho raggiunto tutti i miei obiettivi nel calcio e ho avuto la fortuna di giocare nella migliore squadra del mondo . Giocare nel Barcellona mi ha reso più semplice vincere tanti titoli individuali e non c'è nessun dubbio che sia stata la squadra migliore della storia, sarà quasi impossibile vedere qualcosa di simile ".

"Merito un saluto diverso con il club che amo e amerò per sempre"

Dunque ecco le parole su un possibile ritorno: "Se mi piacerebbe tornare al Barcellona come allenatore o nello staff? Mi piacerebbe poter dire addio a quelle persone in un altro modo. Quando me ne sono andato c'è stata una strana sensazione e, per tutto quello che abbiamo condiviso e vissuto insieme, penso che non vada bene. Penso di meritare un addio diverso con quelle persone con cui in carriera ho condiviso così tante gioie e tristezze. Il Barcellona è casa mia, amo il club e la mia gente. È un club speciale, diverso da tutto. Spero di poter un giorno collaborare a dare il meglio per quella gente, come ho sempre fatto. Continuo a seguire il Barça e continuerò a farlo: è il club che amo e che amerò per tutta la vita".