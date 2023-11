Kylian Mbappé e il Real Madrid, un matrimonio che in molti sono convinti alla fine si farà. In primis quelli di Chiringuito Tv, noto programma sportivo spagnolo condotto e diretto da Josep Pedrerol che già dalla scorsa estate, quasi periodicamente, rilancia come praticamente certo lo scenario di mercato che vedrebbe la stella francese accasarsi alle Merengues. Allo stesso modo, però, non la pensano a Valdebedas, visto che nelle ultime ore il Real Madrid ha deciso di pubblicare un comunicato sul proprio sito ufficiale per smentire qualsiasi tipo di voce relativa a un accordo col numero 7 del Psg.

Chiringuito Tv: "Mbappé giocherà nel Real"

“Kylian Mbappé giocherà nel Real Madrid e vestirà la maglia numero 10”, aveva strillato nel suo caratteristico modo il profilo twitter di Chiringuito nella serata tra il 2 e il 3 novembre. Ma ecco, poche ore dopo, arrivare secca la replica del club madrileno. “Alla luce delle informazioni recentemente diffuse e pubblicate da diversi organi di stampa, nelle quali si ipotizzano presunte trattative tra il giocatore Kylian Mbappé e il nostro club, il Real Madrid C.F. tiene a precisare che tali informazioni sono assolutamente false e che nessuna trattativa è stata intavolata con un giocatore che appartiene al PSG”. Parole vere o di semplice circostanza? La verità si saprà solo tra qualche mese ma è comunque molto plausibile, considerato che Mbappé non ha mai negato la sua voglia di giocare nel Real, che il suo contratto è in scadenza e che le Merengues non hanno ancora sostituito degnamente Benzema dopo la partenza in Arabia, che in estate gli spagnoli faranno di tutto per arrivare al fuoriclasse francese.