Centrocampista a gennaio, Juve guarda in Premier

I bianconeri puntano la sfida contro il Cagliari di sabato. Per l'ultimo impegno prima della sosta Allegri difficilmente avrà a disposizione Alex Sandro, che ha lavorato a parte come Danilo e De Sciglio. Sul fronte mercato si lavora per un centrocampista da prendere a gennaio. Tre i nomi caldi che giocano in Premier League: Hojbjerg, Partey e Phillips

Continassa, Londra, Alessandria e testa al Cagliari. La Juventus si è allenata in mattinata al Training Center, prossimo impegno la sfida al Cagliari di Ranieri, sabato pomeriggio allo Stadium. Difficile che Allegri recuperi Alex Sandro che insieme a Danilo e De Sciglio continua a lavorare a parte. Intanto Giuntoli, Cherubini e Manna sono andati al Moccagatta di Alessandria a seguire l’Under 23. Il secondo viaggio della dirigenza bianconera in pochi giorni, dopo il blitz a Londra per questioni di mercato. Si guarda a un centrocampista per gennaio. Una necessità viste le indisponibilità di Pogba e Fagioli, e i numeri limitati della rosa. Tema caldo anche per la prossima partita vista la squalifica di Rabiot.

Nel mirino della Juventus ci sono alcuni top della Premier. Per Pierre Emile Hojbjerg il Tottenham continua a chiedere tanto (30 milioni di euro) quindi è molto difficile. Poi ci sono Thomas Partey dell'Arsenal e Kalvin Phillips del Manchester City. Per il giocatore ghanese si dovrà capire se i Gunners apriranno al prestito; stesso discorso per il centrocampista inglese dei Citizens che ha dato disponibilità al trasferimento. Il blitz a Londra ha dato modo ai dirigenti bianconeri di avere diversi contatti e incontri con i vari club inglesi. Insomma la Juve per gennaio cerca in Premier League.