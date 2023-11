Primo confronto tra Allegri e la dirigenza per iniziare a programmare il mercato di gennaio. La Juve prenderà un centrocampista, ma non ha ancora abbandonato il sogno Berardi. Si cerca una mezzala di inserimento, Hojbjerg del Tottenham e De Paul dell’Atletico Madrid i preferiti di Allegri. Capitolo rinnovi: si punta ad allungare e “spalmare” il contratto di Vlahovic SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’

La Juventus guarda già al mercato di gennaio e inizia a ragionare sui possibili obiettivi per rafforzare la rosa. I primi ragionamenti sono stati fatti proprio oggi, in un primo confronto tra Allegri e la dirigenza, in particolare con Giovanni Manna, l’uomo mercato dei bianconeri. Si è cercato di capire dove e come intervenire, tracciando dei profili e facendo anche dei possibili nomi dei giocatori che piacciono, come svelato da Gianluca Di Marzio.

La lista dei desideri a centrocampo Il grande sogno resta Berardi, inseguito già nell'ultima estate di mercato: la Juventus non ha ancora abbandonato del tutto la pista che porta al fantasista del Sassuolo e potrebbe anche tentare un nuovo assalto a gennaio. È lui il giocatore che Giuntoli vorrebbe regalare ad Allegri per fornirgli nuove soluzioni e caratteristiche diverse rispetto a quelle degli attaccanti che ha già in rosa. A centrocampo, invece, i “casi” Pogba e Fagioli hanno privato i bianconeri di due pedine. Lì in mezzo al campo, quindi, qualcosa la Juve farà. Si cerca soprattutto un profilo capace di garantire più gol e inserimenti, una mezzala che sappia segnare e “spaccare” le partite. Il preferito di Allegri è Pierre-Emile Hojbjerg, danese del Tottenham, che però non se ne vuole privare e, se proprio dovesse farlo, chiederebbe non meno di 30 milioni di euro. Investimento incompatibile con quello eventuale per Berardi. Un altro nome emerso nell'incontro è quello di Kalvin Phillips: caratteristiche più difensive, ma il grande vantaggio della formula con cui potrebbe essere preso, visto che il Manchester City potrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto. Nell’Arsenal piace Thomas, raggiungibile a condizioni favorevoli, mentre un altro “sogno” sarebbe De Paul, campione del mondo con l’Argentina, oggi all’Atletico Madrid dopo un’esperienza in Serie A con l’Udinese. Difficile, però, che Simeone se ne privi… Il discorso è certamente ancora prematuro, ma la lista da cui la Juve potrebbe attingere a gennaio dovrebbe essere questa.

Vlahovic, proposto rinnovo per "spalmare" l'ingaggio E poi ci sono i rinnovi. La Juventus si muove anche in quella direzione: ufficializzato quello di Locatelli (che contro il Cagliari sarà “premiato” anche con la fascia di capitano, come annunciato da Allegri), il prossimo dovrebbe essere Fagioli, un rinnovo che avrà anche un valore simbolico, un segnale di stima e di vicinanza al ragazzo dopo quello che è successo, con il coinvolgimento nel “caso scommesse”: la Juventus vuole puntare su di lui per il futuro, l’accordo è già stato raggiunto e verrà ufficializzato nelle prossime ore. Il club bianconero vorrebbe prolungare anche il contratto di Vlahovic, soprattutto per spalmare un ingaggio molto pesante (12 milioni netti, 24 lordi, a stagione per i prossimi due anni). Da parte degli agenti del giocatore, però, al momento non sembra esserci grande apertura.