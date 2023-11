Il Genoa è pronto a rinnovare due giocatori che hanno fatto molto bene in questo inizio di stagione: Albert Gudmundsson e Radu Dragusin. Per entrambi prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2027, con adeguamento economico come riconoscimento della qualità mostrata in campo (non saranno ceduti a gennaio). Si attendono soltanto le firme ufficiali, che potrebbero arrivare durante la sosta per le Nazionali

Sono in arrivo due rinnovi importanti in casa Genoa. Albert Gudmundsson ha raggiunto un accordo per prolungare il proprio contratto fino al 30 giugno 2027 (il suo contratto scadeva nel 2025). Grande lavoro tra il direttore sportivo Marco Ottolini e gli agenti del giocatore islandese, che in questa stagione è diventato il leader tecnico della squadra di Alberto Gilardino. La società rossoblù ha deciso di riconoscere la crescita dell’attaccante sul campo, adeguando il suo contratto senza tuttavia inserire clausole rescissorie: il Genoa non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio, pertanto ha preferito non introdurre clausole che avrebbero permesso ad altri club di avvicinarsi a Gudmundsson. Manca soltanto la firma sul contratto, che potrebbe arrivare durante la sosta delle Nazionali. In questa stagione ha giocato 12 partite in Serie A, segnando 5 gol. Per lui anche 2 reti in Coppa Italia.