E' una giornata importante in casa Juventus. Nicolò Fagioli ha rinnovato con il club bianconero fino al 2028, prolungando di due stagioni il contratto attuale che ha scadenza nel giugno 2026. Il centrocampista 22enne (che ha patteggiato una squalifica che gli impedirà di scendere in campo fino a maggio 2024) ha firmato il rinnovo con i bianconeri. Con questo accordo la Juventus non solo dà un segno concreto di vicinanza nei confronti del giocatore, ma testimonia anche la forte volontà di averlo come protagonista in campo in futuro.