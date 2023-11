Il general manager dei giallorossi ha parlato durate il Social Football Summit, facendo un punto sul mercato della Roma: "Il 90% dei calciatori di fascia A, ovvero i top player, non possiamo prenderli. Non ci sono le capacità finanziarie". Poi però aggiunge: "In alcune situazioni siamo comunque stati bravi come con Dybala e Lukaku…"

"Nello scouting della Roma noi abbiamo diversi tipi di valutazioni: giocatori A che sono i top player, poi i B plus che sono quelli che possono essere titolari, i B che vanno monitorati e C che non servono alla Roma". Queste le parole di Tiago Pinto, il general manager portoghese dei giallorossi, durante il Social Football Summit. Il dirigente, dopo la premessa sulle tipologie di calciatori afferma: "Nel nostro database con 5mila giocatori, il 90% dei calciatori di fascia A non possiamo prenderli. Non ci sono le capacità finanziarie, poi magari siamo stati bravi in situazioni come quelle di Dybala e Lukaku".