Emergenza in difesa per i rossoneri, che valutano gli obiettivi sul mercato di gennaio. Tentativo col Villarreal per far rientrare Gabbia dal prestito, l'alternativa è Kiwior dell'Arsenal in prestito con diritto di riscatto. Per giugno resta sempre d'attualità Kelly, in scadenza col Bournemouth

Da una parte l'emergenza al centro della difesa a partire dalla sfida al Frosinone, dall'altra il ricorso al mercato di gennaio per tamponare le tante assenze. Non mancano le difficoltà in rosa al Milan, privo degli infortunati Kalulu, Kjaer, Pellegrino e per ultimo Thiaw. Nella sfida di sabato sera a San Siro, Stefano Pioli medita di schierare Theo Hernandez accanto a Tomori: l'alternativa è il 18enne Jan-Carlo Simic, innesto dalla Primavera che debutterebbe in prima squadra coi rossoneri. E a poche settimane dall'apertura della sessione invernale, la società sta valutando quali obiettivi inserire in una difesa sempre più incerottata.

Torna Gabbia? Kiwior l'alternativa In prestito fino a giugno al Villarreal, Matteo Gabbia ha finora raccolto 11 presenze con gli spagnoli trovando continuità solo in Europa League. Il Milan sta facendo un tentativo per anticiparne il rientro, ma non è l'unica mossa della dirigenza a caccia di un centrale difensivo. Sul taccuino c'è anche il nome di Jakub Kiwior, 23enne polacco, pagato 25 milioni di euro allo Spezia dall'Arsenal un anno fa. I rossoneri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto: i Gunners stanno valutando la cessione del giocatore, schierato solo 9 volte in stagione da Arteta. approfondimento Theo centrale, c'è Bartesaghi: così col Frosinone

Matteo Gabbia e Jakub Kiwior, entrambi seguiti dal Milan in emergenza in difesa - ©IPA/Fotogramma

Per giugno piace Kelly Non è una novità nelle strategie del Milan, che da tempo monitora con interesse Lloyd Kelly. Classe 1998, difensore centrale inglese, è in scadenza a giugno col Bournemouth e rappresenta una soluzione a costo zero per la prossima stagione. Il suo nome resta in cima alla lista degli obiettivi per rinnovare la difesa rossonera. approfondimento Black Friday nel calcio: le occasioni per gennaio