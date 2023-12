Serhou Guirassy, chi è il bomber che piace al Milan

7/10 ©IPA/Fotogramma

COME SEGNA GUIRASSY



Alto 1.87 per 83 kg, Guirassy è un centravanti potente ma che si fa anche apprezzare dal punto di vista della tecnica e della mobilità. Dei 18 gol segnati in questa stagione, considerando i 16 in Bundes e i 2 in Coppa di Germania: