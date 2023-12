Giovanni Manna, direttore sportivo della Juventus, è stato premiato oggi a Torino durante la cerimonia dell'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) Piemonte. Il dirigente bianconero ha fatto il punto sul mercato del club, al momento secondo in classifica e in lotta per lo scudetto: "L'obiettivo è raggiungere la Champions anche per un discorso finanziario, ma siamo la Juve e dobbiamo fare il massimo in ogni competizione. Stiamo facendo bene e siamo soddisfatti, il nostro progetto sui giovani non è solo sportivo ma anche per ridurre i costi e dobbiamo proseguire su questa direzione, la strada è quella giusta".