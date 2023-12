De Laurentiis ha incontrato l'agente del giocatore, Roberto Calenda, per parlare del rinnovo fino al 2026, un anno in più rispetto all'attuale scadenza. Previsto un aumento importante di stipendio e una clausola tra i 130 e i 140 milioni di euro. È stato un meeting costruttivo, tanto che le parti potrebbero riaggiornarsi già domani

Un confronto positivo verso il rinnovo. È quanto emerso dell'incontro svolto mercoledì pomeriggio tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, Maurizio Micheli e l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, per parlare del rinnovo dell'attaccante nigeriano. Un primo vero faccia a faccia dopo l'estate per proseguire il dialogo sul prolungamento del contratto, in scadenza a giugno 2025. È stato un meeting costruttivo tra le parti in cui sono state affrontate nuovamente le condizioni per rinnovare fino al 2026. È previsto un importante aumento di ingaggio e una clausola attorno ai 130/140 milioni di euro. Il Napoli vuole andare incontro alle richieste di Osimhen e del suo agente che, di contro, vogliono tendere la mano al club. Le parti si riaggiorneranno a breve, forse già nella giornata di giovedì: se tutto verrà definito, l'accordo verrebbe formalizzato in tempi rapidi.