Calciatore africano 2023: in lizza anche Osimhen

2/8 ©Getty

L'ALBO D'ORO - Dal 1970 al 1994 il premio venne assegnato da France Football come alternativa al Pallone d'Oro, al tempo riservato ai soli giocatori europei. L'edizione del 1995 - la prima aperta anche ai non europei - fu vinta proprio da un africano come George Weah. Dal 1992, intanto, era già nata l'attuale versione del "CAF Award" che prosegue tutt'oggi