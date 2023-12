Atalanta a caccia di rinforzi. La società bergamasca, che si è qualificata per gli ottavi di Europa League ed è pienamente in lotta per il 4° posto in campionato, vuole arricchire il suo reparto difensivo con un investimento importante: il nome messo nel mirino è quello di Radu Dragusin, 21 enne del Genoa, abile sia a giocare nel terzetto difensivo che spostato sulla linea del centrocampo. La Dea sarebbe disposta ad arrivare a un'offerta di 20 milioni per assicurarselo, ma i rossoblù - forti anche dell'interesse mostrato verso il giocatore da club esteri come il Tottenham - non vorrebbe lasciarlo partire per meno di 30.