La Lazio è vicina all'accordo che porterebbe Emanuele Valeri in biancoceleste a parametro zero, con il giocatore che andrà in scadenza a giugno. Il terzino classe '98, alla Cremonese dalla stagione 2020/2021, è stato grande protagonista della squadra lombarda lo scorso anno in Serie A, mentre finora non è mai sceso in campo in Serie B. Per trovare ritmo partita a gennaio potrebbe andare in prestito al Verona, anche se la trattativa non è facile.