Futuro ancora a Frosinone per i tre giovani della Juventus che presto diventeranno quattro con l'arrivo di Huijsen. "Non credo sia funzionale spostarli in questo momento, a giugno prenderemo delle decisioni" ha spiegato il ds bianconero Giovanni Manna

Tutte le strade portano a Frosinone. Anzi, lasciano. È questo il futuro di Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea, giovani della Juventus destinati a restare in giallazzurro anche a gennaio. A confermarlo è stato il direttore sportivo dei bianconeri, Giovanni Manna, che si è detto orgoglioso di quanto fatto finora dai tre ragazzi: "Stanno facendo bene, non credo sia funzionale spostarli in questo momento - ha spiegato a Dazn - Devono continuare a fare quello che stanno facendo per poi prendere delle decisioni a giugno. Sapevamo il valore di questi ragazzi, la scelta di farli venire a Frosinone nasce da un lavoro importante alle spalle".