I rossoneri insistono col Villarreal per riavere in anticipo di sei mesi il classe 1999, in prestito in Spagna fino al termine della stagione: a prescindere dalla trattativa per il ritorno di Gabbia, il club di proprietà di Gerry Cardinale avrebbe intenzione di fare un altro acquisto in difesa, in un reparto falcidiato dagli infortuni (ultimo quello di Tomori, out almeno un mese)

Il Milan, sempre più in emergenza in difesa dopo l'infortunio di Tomori (fuori per una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro), vuole farsi trovare pronto sul mercato per regalare a Pioli nuovi innesti che possano dare una mano in un reparto in cui pesano le assenze anche dei lungodegenti Thiaw e Kalulu. Ecco che la dirigenza rossonera sta spingendo sempre di più per anticipare a gennaio il ritorno di Matteo Gabbia, attualmente in prestito al Villarreal. Il classe 1999 finora ha giocate con gli spagnoli tutte e 6 le partite di Europa League, di cui cinque da titolare, ed è sceso in campo in sette occasioni in Liga.