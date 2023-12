In casa nerazzurra si attendono solo le ufficialità dei rinnovi di Dimarco e Mkhitaryan. Poi sarà la volta di Lautaro Martinez, mentre per Darmian scatterà l'opzione automatica (il suo contratto prevedeva un anno più uno). Colloqui in corso anche con Barella, in scadenza nel 2026, trattativa al momento in fase di stallo per Dumfries (scadenza 2025). Inter che sulla destra punta Tajon Buchanan, nome caldo per sostituire l'infortunato Cuadrado. Il punto nel VIDEO sopra