C'è l'accordo tra il Buducnost e i bianconeri per il 17enne montenegrino, considerato uno dei talenti più interessanti d'Europa. Classe 2006 (sarà maggiorenne il prossimo maggio), centrocampista offensivo ma anche ala nel tridente, Adzic ha bruciato le tappe in patria e in Europa. Conosciamo meglio il nuovo colpo della Juve

Non mancavano le pretendenti in Europa né tantomeno in Italia col Bologna, ma a vincere la concorrenza è stata la Juventus. La corsa a Vasilije Adzic, uno dei talenti più promettenti in circolazione, ha premiato i bianconeri che hanno fatto centro con un rilancio decisivo (superiore a 5 milioni di euro più la percentuale sulla futura rivendita) nei confronti del club del 17enne montenegrino, il Buducnost. Se l'accordo tra le società è in dirittura, Adzic è atteso settimana prossima a Torino per visite mediche e firma prima di fare ritorno in patria: terminerà la stagione in Montenegro e diventerà juventino da maggiorenne. Un gioiello voluto fortemente dalla dirigenza, prospetto convinto nel blitz a Podgorica e ora pronto a raggiungere l'Italia.

Talento precoce Classe 2006, maggiorenne il prossimo 12 maggio, Adzic brilla tra i baby più interessanti del calcio balcanico e d'Europa. Cresciuto nel Buducnost, club più titolato in Montenegro e dalla buona tradizione coi giovani (ricordate il 'Genio' Savicevic?), il ragazzo nato a Niksic gioca in pianta stabile in prima squadra dall’anno scorso quando ha contribuito al trionfo in patria. Un debutto non banale in campionato quello del 28 agosto 2022: schierato al 79’, impiegò meno di dieci minuti per segnare lo splendido 4-0 all’Arsenal Tivat. Aveva 16 anni, 3 mesi e 16 giorni: solo Ilija Vukotic, oggi in forza al Boavista, lo precede come marcatore più precoce nella storia del torneo montenegrino. Non si è fatto attendere nemmeno in Europa, lui che la scorsa estate è sceso in campo nei preliminari di Champions e Conference League (segnando ai macedoni dello Struga). E aspettando la prima chiamata dell'U21, Adzic è già sceso in campo dall'U15 all'U19 del suo Paese. approfondimento Blitz della Juve per Adzic: preso il talento 2006

In Patria lo paragonano a De Bruyne Centrocampista versatile, jolly che può essere schierato da centrale o trequartista ma anche da ala nel tridente, Adzic è da tempo titolare nel Buducnost con cui viaggia a 6 gol e 2 assist in 23 presenze stagionali. Fisico (è alto 185 cm) ma anche tecnico: abbiamo citato il suo primo gol col Buducnost, prodezza al debutto con un pallonetto dalla lunga distanza. Non mancano i colpi, qualità e precocità che hanno spinto in patria ad accostarlo a un centrocampista totale come Kevin De Bruyne. Un paragone ingombrante per Vasilije, ma non l’unico. Ne ha parlato recentemente Andrija Delibasic, direttore sportivo del Buducnost: "Ci sono due perle nella nostra squadra e una è Vasilije Adzic. È nato nel 2006, ma è già titolare in prima squadra e per lui abbiamo ricevuto offerte da Francia, Germania e Italia. Dopo Stevan Jovetic è la cosa più bella che sia accaduta al calcio montenegrino negli ultimi quindici anni". In attesa di vederlo in campo, la Juventus è pronta ad accogliere il nuovo talento del futuro. approfondimento Bremer rinnova fino al 2028: "E ora lo scudetto"