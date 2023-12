Si allontana la possibilità di vedere Serouh Guirassy al Milan. Per il bomber dello Stoccarda - nel pieno di una stagione da 19 gol in 16 partite - c'è stato un ulteriore contatto nella serata di venerdì 29 dicembre, ma i costi dell’operazione per portare l’attaccante a Milano sono ritenuti troppo alti dal Milan. La volontà di pagare la clausola di 17 milioni di euro resta, ma la richiesta altissima di ingaggio per l’attaccante è lo scoglio principale.