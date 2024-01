E' fatta per l'arrivo dell'esterno canadese in nerazzurro. Buchanan arriverà a Milano domani, mercoledì 3 gennaio, per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà all'Inter. Completato il trasferimento con il Brugge: al club belga 7 milioni di euro più bonus

L'Inter ha chiuso per il colpo di calciomercato di gennaio: Buchanan sarà un nuovo giocatore nerazzurro . Il club ha finalizzato la trattativa con il Brugge: accordo trovato sulla base di 7 milioni di euro più tre di bonus. L'esterno canadese classe 1999, seguito da tempo da Marotta e Ausilio, arriverà domani a Milano, mercoledì 3 gennaio, per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà all'Inter a titolo definitivo. Un rinforzo che sarà prezioso per Inzaghi, soprattutto dopo l'infortunio di Cuadrado sulla fascia destra.

Giovane e veloce: ecco il rinfozo per Inzaghi

Buchanan in questa prima parte di stagione ha confermato le qualità che lo hanno messo in mostra. In 20 presenze con il Brugge il ventiquattrenne ha segnato tre gol e realizzato quattro assist. Giocatore capace di interpretare tutti i ruoli sulla fascia destra, in qualsiasi sistema di gioco. Dopo visite e firma, sarà a disposizione di Inzaghi, dando all'allenatore una preziosa alternativa sulla fascia destra