Kalinic torna all'Hajduk Spalato: guadagnerà 1 euro in 6 mesi

Kalinic torna in campo. L’attaccante croato, con un lungo passato anche in Serie A (Fiorentina, Milan, Roma e Verona), ha firmato un contratto di sei mesi con l'Hajduk Spalato, squadra con cui aveva giocato nella passata stagione. Nulla di strano, se non fosse per il suo ingaggio: guadagnerà un euro. Chiaramente si tratta di una cifra simbolica. Arrivato a 35 anni, Kalinic aveva il desiderio di scrivere una nuova pagina della sua storia con l'Hajduk Spalato, club a cui è molto affezionato e con cui ha iniziato a giocare (sia nelle giovanili, sia tra i professionisti). "Vuole aiutarci a vincere il titolo, questa è l'unica ragione per cui è tornato", ha affermato il direttore sportivo dell'Hajduk Spalato, Mindaugas Nikoličius. Indosserà la maglia numero 9, cedutagli da un altro ex calciatore della Serie A: Aleksandar Trajkovski.