La Roma insiste per Huijsen: la situazione

L'olandese della Juventus preme per il trasferimento in giallorosso, ma i bianconeri ne fanno una questione economica visto l'impegno preso con il Frosinone. I club e gli agenti del giocatore sono a lavoro, ma non è una situazione facile da sbloccare

Per Tiago Pinto c'è ancora un compito da portare a termine prima dell'addio alla Roma: l'acquisto di un difensore centrale, il tutto rispettando le limitazioni imposte dal Fair Play Finanziario. È questa la priorità dei giallorossi che insistono per Dean Huijsen. Mourinho vuole l'olandese che, dal canto suo, preme per il trasferimento in giallorosso. C'è, tuttavia, uno scoglio da superare. La Juventus, infatti, ne farebbe adesso una questione economica, considerando l'impegno preso nelle scorse settimane con il Frosinone. Se l'offerta e le condizioni del prestito saranno tali da giustificare un mancato impegno con i giallazzurri, allora l'operazione potrà andare avanti. Non è una situazione facile da sbloccare, ma i club e gli agenti di Huijsen sono a lavoro.