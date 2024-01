Un altro passo in avanti. Dopo il tentativo di sorpasso sull'Inter, la Juve ha ricevuto l'ok di Tiago Djaló per aprire una trattativa: adesso, quindi, si può iniziare a trattare con gli agenti dopo che l'accordo tra i club è già stato trovato sulla base di tre milioni più bonus. In questo momento i bianconeri sono dunque avanti rispetto all'Inter, il cui obiettivo era comprare il difensore a parametro zero la prossima estate. I nerazzurri non sono, comunque, pronti ad alzare bandiera bianca ed è attesa una contro-proposta, alla ricerca di un accordo con i francesi per “bloccare” il portoghese classe 2000.