Il difensore è conteso da Napoli e Tottenham, ma Zangrillo frena: "Non abbiamo necessità di vendere". Intanto i campioni d'Italia in carica vogliono regalarsi anche Samardzic, in uscita resta il pressing arabo per Politano

Radu Dragusin è uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato. Il rumeno, in campo anche nella trasferta di Bologna, potrebbe a breve lasciare il Genoa che ha scatenato su di lui un vero duello tra Napoli e Tottenham. Una cessione tuttavia 'non obbligata', come ha specificato il presidente Zangrillo nel pre del match che ha inaugurato la 19^ giornata. "Siamo una grande società e come tale ci stiamo comportando - ha detto il numero uno del club -. Dragusin è un grande giocatore e un grandissimo ragazzo che, grazie a questa società, ha saputo esprimersi ad alti livelli. La nostra società non verrà presa per il collo da nessuno, non ha la necessità di vendere e deve comportarsi in modo sano nel rispetto della sua gente".

Dragusin tra Napoli e Tottenham Il difensore è uno degli obiettivi principali del Napoli di De Laurentiis che ha stanziato circa 60 milioni per il mercato di gennaio. Di questi quasi la metà potrebbero essere investiti per Dragusin che ha una valutazione di 30-35 milioni: l'offerta potrebbe comprendere il cartellino di Ostigard e di Zanoli che i campioni d'Italia vorrebbero lasciare andare via solo in prestito, mentre i rossoblù spingono per la soluzione a titolo definitivo. Sull'ex Juve, prelevato nel 2022 per 5 milioni e mezzo più 1.8 di bonus, resta forte anche l'interesse del Tottenham. C'è da aspettare le prossime 48 ore ma la trattativa va avanti e il Napoli è fiducioso.

Pressing arabo per Politano, ai dettagli Samardzic In uscita resta aperta la questione Politano. L'Al-Shabab ha messo sul piatto un triennale da 7 milioni a stagione e aumenta il pressing sul giocatore che vorrebbe restare ma i discorsi sul rinnovo sono al momento fermi. De Laurentiis si prepara anche a regalare alla piazza Lazar Samardzic, con l'accordo tra i club ormai a un passo. Mancano alcuni dettagli con l'entourage del giocatore, in particolare commissioni e diritti di immagine, e poi si potrebbe tentare l'affondo per un vice Anguissa.