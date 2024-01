Kurtulus, Yilmaz e Tavsan, i nomi per il Verona

Verona molto attivo in questi primi giorni di calciomercato non solo in uscita ma anche in entrata per garantire a Baroni una squadra in grado di centrare la salvezza. Fra i nomi più caldi seguiti al momento ci sono il difensore svedese Kurtulus, l'esterno difensivo sinistro Yilmaz, dei Glasgow Rangers e l'ala olandese Tavsan del Nec per il quale c'è già un accordo per giugno che gli scaligeri vorrebbero anticipare

Grande fermento in casa Verona in chiave mercato. Il club del presidente Setti deve conciliare la necessità di fare cassa per riequilibrare i conti e quella di allestire una squadra in grado di lottare fino all'ultimo per la permanenza in serie A. Non solo cessioni dunque ma anche occasioni in entrata. Dopo l'addio di Hien approdato all'Atalanta, a gennaio potrebbero partire Terracciano, verso il Milan, Ngonge, su cui è forte l'interesse della Fiorentina, e Doig per il quale il Torino è sempre molto interessato. Si guarda però come detto anche alle entrate