La Fiorentina è interessata a Bryan Gil, esterno spagnolo del Tottenham classe 2001: c'è stata un'apertura da parte degli Spurs a valutare eventuali proposte, adesso i viola devono formulare un'offerta ufficiale. La squadra di Italiano ha messo nel mirino anche Kean della Juventus, che arriverebbe in prestito fino a fine stagione (anche se per l'attaccante si è già mosso il Monza)

La Fiorentina ha fin qui vissuto una stagione molto positiva: occupa il 4° posto in campionato, in piena zona Champions. Per provare a tornare nell'Europa "dei grandi" sta provando a centrare qualche colpo "da grande". Tra questi l'ultimo nome è Bryan Gil, esterno spagnolo del Tottenham: classe 2001, nella passata stagione ha giocato in prestito al Siviglia. Rispecchia le doti richieste da Vincenzo Italiano, ovvero un calciatore che possa giocare sulla fascia opposta rispetto a Nico Gonzalez. Da parte del Tottenham c'è stata un'apertura a valutare eventuali proposte per la cessione di Gil, adesso la Fiorentina deve riflettere sulla formula da proporre al Tottenham per provare a portare il giocatore a Firenze.