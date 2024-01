Leonardo Bonucci riparte dalla Turchia. Dopo la prima parte di stagione giocata in Germania con l'Union Berlino, il difensore passa al Fenerbahce. E' stato infatti trovata la triangolazione tra giocatore e i club: Bonucci si libera quindi dal club tedesco ed è pronto a volare in Turchia, con il viaggio previsto nella mattinata di mercoledì 10 gennaio. Per l'ufficialità bisognerà aspettare l'11 gennaio, giorno di apertura del mercato turco. Il giocatore lascia quindi la Germania: con l'Union 7 presenze e un gol in Bundesliga e 3 le partite giocate in Champions League