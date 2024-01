Il centrocampista classe 1997 del Borussia Mönchengladbach piace a Lazio e Napoli che hanno chiesto informazioni per il prestito con diritto di riscatto

Lazio e Napoli hanno buttato gli occhi su un centrocampista classe 1997 del Borussia Mönchengladbach. Si tratta di Florian Neuhaus , calciatore tedesco, al Borussia dal 2018. Le due società italiane hanno chiesto informazioni per il prestito con diritto di riscatto del numero 10 del Borussia.

Numeri e curiosità

Florian Neuhaus in passato ha giocato a Dusseldorf (2017-18) e col Monaco 1860. Ha collezionato 16 presenze in questa stagione, impreziosite da 3 gol e 2 assist. Il giocatore vanta anche 10 presenze e 2 gol all'attivo con la nazionale tedesca. Ha debuttato con la nazionale maggiore il 7 ottobre 2020 nell'amichevole pareggiata 3-3 contro la Turchia, partita in cui ha realizzato il gol del provvisorio 2-1 dei tedeschi.