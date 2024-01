Juve e Napoli, piace Mangala del Nottingham

serie a

Il Genoa ha ufficializzato l'arrivo in prestito del difensore inglese Djed Spence dal Tottenham, nell'ambito dell'operazione che ha portato Dragusin in Premier League. Primo acquisto per la Salernitana che ufficializza Niccolò Pierozzi: l'esterno arriva in prestito dalla Fiorentina. Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari ufficiali in Serie A CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE